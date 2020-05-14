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Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

В ходе эксперимента способность передавать инфекцию была подтверждена даже у животных, не проявляющих симптомов COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инфицированные коронавирусом кошки в ходе лабораторного эксперимента оказались способны заражать COVID-19 здоровых кошек, даже если у больных животных не наблюдались симптомы коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press со ссылкой на исследование ученых из Висконсинского университета.

Пандемия коронавируса

В ходе эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Затем каждую из инфицированных кошек поместили вместе со здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек, причем ни одно из уже шести зараженных животных не демонстрировало симптомов COVID-19.

"Не было ни чихания, ни кашля, у них (подопытных кошек - ИФ) не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них... он бы ничего не заметил", - рассказал один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн. В то же время он призвал не паниковать и руководствоваться здравым смыслом в вопросах гигиены - не целовать животных и протирать поверхности в доме.

По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку. В то же время Американская ветеринарная медицинская ассоциация (AVMA) в своем заявлении указала на то, что даже если животное может быть намеренно заражено в лаборатории, это "не означает, что оно будет легко заражено тем же вирусом в естественных условиях".

В настоящее время нет свидетельств способности коронавируса передаваться от кошек к человеку, зато случаи заражения животных людьми уже были зарегистрированы. Так, в начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане.

Имеются также свидетельства того, что кошки при заражении коронавирусом могут испытывать респираторные симптомы, схожие с теми, которые проявляются у человека.

США Коронавирус

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