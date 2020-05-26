Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Неделю назад у пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным - животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Россельхознадзор.

"18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец 5-ти летней кошки с целью тестирования животного на новую коронавирусную инфекцию. Кошка была предварительно осмотрена ветеринарным врачом одной из московских клиник", - сообщил журналистам во вторник замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, тест на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - отметил Власов.

Тем не менее, в Россельхознадзоре подчеркивают, что пока коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается. Нет и полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него - это эпидемиологический тупик". Поэтому, отмечает Власов, пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", - сказал представитель ведомства.