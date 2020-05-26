Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Неделю назад у пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным - животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Россельхознадзор.

В миреУченые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусомУченые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусомЧитать подробнее

"18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец 5-ти летней кошки с целью тестирования животного на новую коронавирусную инфекцию. Кошка была предварительно осмотрена ветеринарным врачом одной из московских клиник", - сообщил журналистам во вторник замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, тест на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - отметил Власов.

Тем не менее, в Россельхознадзоре подчеркивают, что пока коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается. Нет и полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него - это эпидемиологический тупик". Поэтому, отмечает Власов, пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", - сказал представитель ведомства.

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Россельхознадзор Коронавирус Николай Власов

Новости по теме

Новости

Собянин пообещал, что большинство компаний в Москве скоро возобновят работу

Собянин пообещал, что большинство компаний в Москве скоро возобновят работу

Новый антирекорд дневного "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

Компании каршеринга в Москве сдали в аренду около 5% парка в первый день возобновления работы

Компании каршеринга в Москве сдали в аренду около 5% парка в первый день возобновления работы

Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции

В Москве не будут отменять приложение для отслеживания больных COVID на дому

Власти Москвы не будут объявлять амнистию по штрафам за нарушение самоизоляции

Власти Москвы не будут объявлять амнистию по штрафам за нарушение самоизоляции

"Левый фронт" подал заявку на митинг против поправок в Конституцию 7 июня в центре Москвы

В Москве за сутки от коронавируса вылечились рекордные 8 тысяч пациентов

В Москве за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');