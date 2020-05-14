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Укроборонпром представил Саакашвили план реформ оборонных предприятий

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Руководство государственного концерна "Укроборонпром" представило планы реформы оборонных предприятий концерна председателю Исполнительного комитета Национального совета реформы при президенте Украины Михаилу Саакашвили, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Концерн - последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба. В Совет входят представители всех государственных органов, от которых зависит процесс и скорость трансформации как Концерна, так и всей оборонной отрасли. Мы видим в Нацсовете партнера, который поможет Укроборонпрому не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме", - отметил во время встречи гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

В свою очередь Саакашвили заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации Укроборонпрома на ближайшем заседании и поддержать ее.

7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

Ранее Саакашвили прочили в Киеве пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили некоторое время занимал должность главы Одесской областной госадминистрации, но был уволен и выслан из страны.

Украина Укроборонпром Михаил Саакашвили

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