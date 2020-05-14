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Bloomberg узнал о решении главы ВТО Азеведу досрочно покинуть пост

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Представитель ВТО отказался от комментариев агентству. Связаться с Азеведо напрямую Bloomberg также не удалось.

62-летний бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.

И.о. гендиректора ВТО, по оценкам агентства, может стать один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.

Bloomberg отмечает, что возможный уход Азеведу со своего поста приходится на непростое для ВТО время. С одной стороны, международная торговля серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса, с другой, стабильности организации был нанесен серьезный удар, когда США по сути заблокировали работу Апелляционного органа ВТО.

Так, в декабре прошлого года Апелляционный орган ВТО формально перестал действовать из-за многолетней блокировки Соединенными Штатами назначения в него новых арбитров. 10 декабря истекли полномочия у двух из трех оставшихся его членов, соответственно, работа апелляционного органа оказалась заморожена на неопределенное время - до назначения новых арбитров.

ВТО Роберту Азеведу

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