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Карантинные ограничения в Японии совпали с сокращением числа суицидов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В апреле в Японии количество самоубийств снизилось на 20% в годовом измерении, c 1814 до 1455. Это самый значительный спад за последние пять лет, пишет Guardian. 7 апреля правительство страны объявило о введении ЧП и ряда сопутствующих ограничений по коронавирусу с 16 апреля.

Пандемия коронавируса

Опрошенные газетой эксперты связывают снижение числа суицидов с переносом начала учебного года в школах с апреля на более поздние сроки, а также с тем, что люди стали меньше ездить на работу и больше времени проводить дома с семьями.

При этом в стране из-за тех же ограничений серьезно сократили работу организации, которые помогают спасать людей от суицидов. В частности, из-за нехватки людей на местах прекращали работу горячие линии, по которым могли позвонить люди, оказавшиеся на грани самоубийства.

Бывший глава федерации служб телефонных консультаций по суицидам Inochi no Denwa Юкио Саито считает, что в апреле подросткам стало спокойнее, поскольку с переносом начала учебы снизилась угроза школьного буллинга. Взрослые же, по словам эксперта, в кризисные периоды вообще реже думают о суицидах, как это было в 2011 году в год цунами и аварии на АЭС в Фукусиме.

Однако 13 мая представитель Inochi no Denwa заявил Kyodo News, что горячие линии еле справляются со звонками желающих получить консультации и помощь по предотвращению суицидов, и поток начал расти с начала введения ЧП. 70-80% звонков связаны с коронавирусом. Звонящих беспокоят перспективы потерять работу или заразиться COVID-19 от уже болеющих родственников, иногда звонят учащиеся, которые волнуются о своей будущей карьере в связи с отменой занятий, а также родители, вынужденные все время проводить с детьми дома.

Цветение сакуры в Японии

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Хроника 09 января – 14 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Япония Inochi no Denwa коронавирус

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