Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение о продлении режима ЧС до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране и соседних государствах.
Он объявил об этом на заседании штаба по противостоянию инфекции.
Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с коронавирусом в регионе.
В Японии по состоянию на утро понедельника зафиксировано 14 тыс. 877 случаев заражения COVID-19 при 487 скончавшихся.
Ранее сообщалось, что Япония закрыла въезд для прибывающих из России и еще 13 стран.