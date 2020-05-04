Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета

Премьер Японии Синдзо Абэ перед выступлением на пресс-конференции в связи COVID-19 Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение о продлении режима ЧС до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране и соседних государствах.

Он объявил об этом на заседании штаба по противостоянию инфекции.

Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с коронавирусом в регионе.

В Японии по состоянию на утро понедельника зафиксировано 14 тыс. 877 случаев заражения COVID-19 при 487 скончавшихся.

Ранее сообщалось, что Япония закрыла въезд для прибывающих из России и еще 13 стран.