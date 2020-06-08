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Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР решило повышать уровень самодостаточности экономики

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи на проходившем два дня заседании рассмотрело вопросы обеспечения самодостаточности национальной экономики, сообщило информагентство ЦТАК.

На заседании были затронуты "важнейшие вопросы, возникающие в процессе дальнейшего развития самодостаточной экономики страны и повышения уровня жизни людей".

Члены политбюро назвали химическую промышленность "главным опорным фронтом национальной экономики".

Лидер КНДР Ким Чен Ын "подчеркнул необходимость первоочередного внимания увеличению мощностей по производству удобрений", пишет ЦТАК.

"Подробно остановившись на вопросах, которые необходимо срочно решить для обеспечения условий жизни городского населения, верховный лидер подчеркнул необходимость принятия для этого решительных государственных мер, включая строительство жилых домов", - говорится в сообщении.

КНДР Ким Чен Ын Трудовая партия Кореи

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