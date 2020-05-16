Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 542 347+100 184

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Италия назвала дату открытия границ. Начнется свободный въезд и выезд за границу. Откроется сообщение между регионами Италии.

– Air Canada уволит до 60% сотрудников. Пострадают десятки тысяч людей. Из-за пандемии коронавируса почти все авиарейсы отменились.

– Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука. США попробуют составить конкуренцию в этих вооружениях России и Китаю. В правительственных кругах оружие называют "супер-пупер" ракетой.

– Бастрыкин распорядился возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам. Проверки по сообщениям СМИ начались в нескольких регионах России. Надбавки полагаются врачам за борьбу с коронавирусом.

– Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту. Это второй уволенный глава минздрава Бразилии за последние два месяца. Три последних министра не смогли договориться с президентом Болсонару, как спасать людей от коронавируса.

Новости

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Италия назвала дату открытия границ

Италия назвала дату открытия границ

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Аналитики посчитали, что глава Amazon может стать первым в мире триллионером

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали поставку нефти в Белоруссию

В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших COVID-19

В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших COVID-19

Во Франции продолжили ослаблять введенные из-за пандемии ограничения

Пандемия коронавируса

Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

Словения объявила о конце эпидемии коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');