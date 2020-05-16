Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Италия назвала дату открытия границ. Начнется свободный въезд и выезд за границу. Откроется сообщение между регионами Италии.

– Air Canada уволит до 60% сотрудников. Пострадают десятки тысяч людей. Из-за пандемии коронавируса почти все авиарейсы отменились.

– Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука. США попробуют составить конкуренцию в этих вооружениях России и Китаю. В правительственных кругах оружие называют "супер-пупер" ракетой.

– Бастрыкин распорядился возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам. Проверки по сообщениям СМИ начались в нескольких регионах России. Надбавки полагаются врачам за борьбу с коронавирусом.

– Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту. Это второй уволенный глава минздрава Бразилии за последние два месяца. Три последних министра не смогли договориться с президентом Болсонару, как спасать людей от коронавируса.