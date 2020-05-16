Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Второй министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш, занимавший эту должность менее месяца, в пятницу подал в отставку, сообщили в пятницу бразильские СМИ.

По их данным, о внезапной отставке министр сообщил через WhatsApp.

Между Тейшем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару в последнее время возникали разногласия в связи с мерами социальной изоляции и использованием лекарства против малярии хлорохина для лечения коронавируса COVID-19.

Болсонару поддерживал использование хлорохина, несмотря на то, что ряд медицинских исследований показали неэффективность этого лекарства.

Тейш – второй министр здравоохранения Бразилии, который не продержался на посту и месяца.

16 апреля Болсонару уволил бывшего министра здравоохранения Энрики Мандетту после нескольких недель противостояния в связи со коронавирусной стратегией страны.

В апреле президент Бразилии Жаир Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия – спасать жизни, не забывая о рабочих местах. Тем не менее, он продолжает пренебрегать мерами безопасности. В частности, он неоднократно гулял по столице страны без маски, обнимался и фотографировался с горожанами.

Бразилия – одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала вспышки короавируса в Бразилии диагностировали более 208 тысяч случаев заражения, свыше 14 тысяч инфицированных скончались.

Бразилия Нелсон Тейш Жаир Болсонару коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Аналитики посчитали, что глава Amazon может стать первым в мире триллионером

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали поставку нефти в Белоруссию

В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших COVID-19

В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших COVID-19

Во Франции продолжили ослаблять введенные из-за пандемии ограничения

Пандемия коронавируса

Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

В Германии отказали "Северному потоку 2" в освобождении от правил газовой директивы ЕС

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн человек

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');