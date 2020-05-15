Бастрыкин распорядился возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин нацелил подчиненных на проверку фактов невыплат надбавок врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", – сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Глава СК "потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований".

Поводом для их начала стали материалы в СМИ – такие проверки организованы в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской областях, и обращения медицинских работников Новгородской области.

Она добавила, что ход и результаты проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство дать медикам надбавку к зарплате в 50%.