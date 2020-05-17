В Латвии нашли исчезнувший дрон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пропавший в начале мая в Латвии дрон найден в лесу в Гаркалнском крае, сообщил в воскресенье представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Информация о дроне поступила от заметившего его человека, и на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата - компании "UAVFactory". Дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия была привлечена Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Затем дрон был передан агентству для расследования.

Как отмечается, дрон был обнаружен в минувшую пятницу.

По информации с носителей данных уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48. Восстанавливаются данные о территории его перемещения.

Как сообщалось, 2 мая во время полета у дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 км в час. Сообщалось, что горючего ему хватит примерно на 90 часов.

В поисках потерявшего управление дрона по просьбе АГС и ГАО "Latvijas Gaisa satiksme" участвовал армейский самолет Ан-2.

Из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига". Самолету авиакомпании "SmartLynx" Урумчи - Рига пришлось приземлиться в Таллине.

Винцев сообщал, что в связи с инцидентом была приостановлена лицензия "UAVFactory" на полеты повышенного риска. Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.