На поиски потерявшегося в Латвии дрона отправлен военный самолет

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Латвии в поисках улетевшего в неизвестном направлении экспериментального беспилотника участвует армейский самолет "Ан-2".

Уже начато расследование по инциденту с потерявшим управление дроном, сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГС) Айвис Винцев. Он подтвердил, что пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий дрон принадлежит предприятию "UAVFactory". Его лицензия на полеты повышенного риска приостановлена.

"Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", - добавил Винцев.

2 мая во время полета дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 км/ч. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Из-за инцидента закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига". Самолету авиакомпании "SmartLynx", выполнявшему рейс Урумчи - Рига, пришлось приземлиться в Таллине.

Как сообщил представитель "UAVFactory" Евгений Шильников, связь с дроном была потеряна в субботу во время тестового полета. На такие случаи дроны оснащены функцией автоматического выключения двигателя, однако в этот раз система не сработала.

Органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.