Аэропорт Риги закрыли из-за улетевшего в неизвестном направлении дрона

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Из-за пропавшего в Латвии дрона, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается в неизвестном направлении, закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в воскресенье в твиттере.

Руководитель аэропорта "Рига" по коммуникации Лаура Карните подтвердила агентству BNS, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи - Рига совершил посадку в Таллине.

Из-за пандемии COVID-19 международные пассажирские авиарейсы с середины марта не выполняются, кроме отдельных заранее согласованных рейсов, однако выполняются грузовые перевозки по воздуху.

Как сообщалось, 2 мая во время полета дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 км в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Местонахождение дрона не известно. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.

Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев, органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.