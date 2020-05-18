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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Радужный дифракционный шоколад, разнояйцевые близнецы как побочный продукт эволюционной стратегии и новое квантовое состояние сверхпроводника

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Рождение разнояйцевых близнецов назвали побочным продуктом эволюционной стратегии. По мнению ученых, с точки зрения эволюционного преимущества женщинам выгодно всегда рожать детей по одному. При этом выгоднее всего овулировать один раз за цикл в молодости, и дважды — в зрелом возрасте: по мнению авторов работы, выгоднее переключаться на двойную овуляцию около 25 лет. С возрастом шансов забеременеть меньше, и высока вероятность, что оба эмбриона одновременно не приживутся. В редких же случаях эта стратегия дает "сбой" — тогда на свет появляются разнояйцевые близнецы. Это может объяснить рост частоты рождения близнецов в развитых странах. Женщины там начинают планировать семьи позже, в то время, когда уже переключились на двойную овуляцию, а стратегия избавления от одного из зародышей то и дело дает сбой.

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- Датские психиатры описали довольно курьезный случай: у их пациентки с резистентной послеродовой депрессией после сеансов электросудорожной терапии на время пропадали симптомы дальтонизма. Она начинала различать красный и зеленый цвета. ЭСТ проводили под общей анестезией: ток с частотой 30–70 герц проводили через электроды на обоих висках в течение 6–8 секунд. По мнению ученых, изменения произошли, скорее всего, в таламусе или участках коры головного мозга, отвечающих за обработку цвета.

- В ходе эксперимента ученые обнаружили, что сверхпроводник превратился в источник магнитного поля. Полученный результат порождает новое направление исследований в этой области. Авторы изучали образцы с различным содержанием примесей калия и бария и следили за тем, как состав материала влияет на его сверхпроводящие и магнитные особенности. В результате физики нашли такие условия, при которых материал переходит в особое квантовое состояние, в котором начинает генерировать собственное магнитное поле.

- Американец сделал радужный дифракционный шоколад. Экспериментатор придал шоколаду переливающуюся окраску при помощи заливки под низким давлением. Вкус продукта при этом не пострадал, изменились только его оптические свойства.

- Теоретикам удалось построить квантовую теорию черной дыры Крускала и показать ее асимптотическую корректность.

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