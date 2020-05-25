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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сходство DMT-"трипа" с религиозным опытом, экспресс-тест в виде спиннера и родительский фактор успеваемости по математике

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие физики впервые обнаружили кристаллы Паули, возникающие за счет неразличимости фермионов.

- Высшее образование родителей связали с хорошими оценками по математике у детей. Ученые из Сассекского университета исследовали влияние на способности к математике ряда параметров. Выяснилось, что дети родителей с высшим образованием были на 41 процент успешнее детей, чьи родители окончили только школу. Эффект остальных показателей был невысок — они изменяли успеваемость лишь на несколько процентов.

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- Спиннер превратили в экспресс-тест для диагностики инфекций мочевых путей. Они, по данным ВОЗ, занимают второе место по распространенности после воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Для работы теста его нужно крутить. Система тестировалась только на кишечной палочке. Авторы отмечают, что тест не направлен на идентификацию возбудителя. Он помогает определить концентрацию микроорганизмов для подтверждения диагноза и изучить резистентность штамма к антибиотику.

- Онлайн-опрос 2 561 людей, когда-либо вдыхавших психоделик диметилтриптамин (DMT), показал, что ощущения во время "сеанса" и его последствия для психики схожи с ощущениями от религиозных откровений и впечатлениями от похищения инопланетянами. Более половины опрошенных, которые считали себя атеистами или агностиками до знакомства с "существами", после особенно впечатляющего DMT-"трипа" допустили возможность существования бога или высших сил.

- Что такое бозе-эйнштейновский конденсат, зачем он нужен, как он конденсируется и что такое экситонный поляритон? Физик Алексей Кавокин рассказал N+1 основные понятия квантовой физики на котах и автомобилях.

- Динамика заболеваний COVID-19 в некоторых странах уже идет на спад, и власти начинают снимать часть ограничений. Но вакцины от болезни пока нет, как и лекарства. Это может обернуться новыми волнами заболеваний. В этой статье сайт N+1 разбирался, какими они могут быть.

- Чтобы приспособиться к подземелью, пещерным организмам пришлось отказаться от одних чувств и усилить другие, изменить форму и поведение. В этом материале можно узнать, что они получили взамен.

N+1 Дайджест

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