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Bloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19

Bloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19
Дезинфекция в жилом районе в провинции Цзилинь
Фото: Imago images/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Порядка 108 млн человек на северо-востоке Китая снова оказались в условиях режима изоляции из-за новой вспышки коронавируса, передает в понедельник агентство Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о вспышке в провинции Цзилинь, где было зафиксировано 34 новых случая заражения COVID-19. В провинции приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, десятки тысяч человек помещены на карантин.

"Строгие меры привели в смятение многих местных жителей, которые думали, что худшая для страны часть эпидемии уже позади", - отмечает Bloomberg.

Власти Шуланя - одного из городов провинции - объявили в понедельник в китайской соцсети WeChat, что они предпримут строгие меры для сдерживания эпидемии. В частности, будут заблокированы все жилые комплексы в городе, где проживают люди с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него.

Только одному человеку из каждой семьи, проживающей в таких ЖК, будет разрешено покидать квартиру каждые два дня на два часа для того, чтобы купить самое необходимое, отмечает агентство.

Bloomberg также отмечает, что в провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса. В то же время в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения новой инфекции, зарегистрировали 68 тыс. случаев инфицирования.

Общая ситуация с коронавирусом в Китае

Ранее в понедельник китайские власти сообщили, что в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 18 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 954 активных случая заражения, из них 1 704 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 82 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

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Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Цзилинь Коронавирус

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