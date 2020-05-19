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Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса

Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса
Флакон с гидроксихлорохином
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса.

Он рассказал журналистам в Белом доме, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день и сослался на то, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Президент США заверил, что ежедневно сдает тест на инфекцию и у него нет симптомов болезни.

Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не имеют возражений.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

США Дональд Трамп коронавирус COVID-19 гидроксихлорохин

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