Евреи всего мира отметят День Победы по иудейскому календарю

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - День Спасения и Освобождения, или День Победы по иудейскому календарю, который был учрежден как религиозное продолжение 9 Мая в знак благодарности еврейского народа Красной армии за спасение от нацизма, пройдет в этом году в онлайн-режиме.

Главные раввины разных стран мира, включая Израиль, Францию, Италию, Россию, Германию, Австрию и другие проведут торжественную церемонию и молитву через онлайн-конференцию, сообщили организаторы журналистам.

Во время праздничной церемонии будут зажжены три свечи: во славу Божию, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Прозвучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение. Всемирная молитва у Стены Плача в Иерусалиме состоится в 18:00, благодаря онлайн-формату к ней смогут присоединиться все желающие.

День Спасения и Освобождения впервые стал широко отмечаться с 2015 года – 70-летия Победы. По своей сути это день молитвы и благодарности за спасение евреев от тотального геноцида. Евреям в этот день предписано веселиться и радоваться чудесному освобождению, как на Песах, и чудесному спасению, как на Хануку и Пурим.

Для праздника была выбрана дата 26 ияра, на которую выпало 9 мая 1945 года, когда капитулировал Третий рейх.

День Спасения и Освобождения входит в число официальных памятных дат России и в государственный календарь Израиля. Из-за разницы между григорианским и иудейским календарями он каждый год выпадает на разные дни, в 2020 году праздничные мероприятия начнутся вечером 19 мая и продолжатся на следующий день.