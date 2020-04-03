Московский Центр толерантности начал онлайн-профилактику агрессивности

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Еврейский музей и центр толерантности в Москве предлагает бесплатные онлайн-занятия по профилактике агрессивности, экстремизма и конфликтов среди молодежи, сообщили в пресс-службе учреждения. Уроки предлагаются для педагогов, социальных работников и родителей.

На сайте музея можно посмотреть виртуальную экскурсию по основной экспозиции музея, рассказывающую о культуре и религиозной традиции евреев, об истории еврейского народа в России.

Также запущен отдельный портал, посвященный выставке "(Не) время для любви", где можно узнать истории влюбленных, переживших Холокост, и увидеть работы известных художников, исследующих войну и человеческие травмы. Портал интерактивен, во вкладке "Воспоминания" каждый может поделиться своей семейной историей.

На YouTube-канале музея представлена подборка лекций, обсуждений и дискуссий. На портале izi.travel представлены аудиогиды по музею и прошедшим выставкам.