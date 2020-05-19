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США поставили ультиматум ВОЗ

США поставили ультиматум ВОЗ
Проверка температуры у прибывших в аэропорт Гаваны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", – следует из письма Трампа, опубликованного в его твиттере.

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"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", – заявил Трамп.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", – напомнил Трамп.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

Китайские власти считают, что не время искать виновного, пока пандемию не победили.

США ВОЗ

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