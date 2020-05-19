США поставили ультиматум ВОЗ

Проверка температуры у прибывших в аэропорт Гаваны Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", – следует из письма Трампа, опубликованного в его твиттере.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", – заявил Трамп.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", – напомнил Трамп.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

Китайские власти считают, что не время искать виновного, пока пандемию не победили.