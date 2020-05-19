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В ЕС объявили о поддержке ВОЗ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Анализ действий ВОЗ во время пандемии COVID-19 следует временно отложить, сейчас важно сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе против коронавируса, заявила Виржини Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Она подчеркнула, что Европейский союз поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19.

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Баттю просили прокомментировать угрозу президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения. В ответ на это представитель Борреля несколько раз подчеркнула, что Европейский союз выступает за международное сотрудничество и международный поиск решения проблемы пандемии коронавируса.

"Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество, тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения, я надеюсь, резолюции, представленной Европейским союзом и его государствами-членами ассамблее ВОЗ. Надеюсь, это произойдет через несколько часов", - заявила Баттю.

По ее словам, резолюция предусматривает, что в приемлемый момент нужно будет сделать выводы, как ВОЗ и международное сообщество действовали против COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

Если Всемирная организация здравоохранения "не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней", то временная заморозка финансирования ВОЗ со стороны США станет постоянной.

Евросоюз ЕС ВОЗ коронавирус

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