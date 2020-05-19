Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Жители Чили вступили в столкновения с полицией из-за мер сдерживания COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Акции протеста против ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19 прошли в предместьях чилийской столицы Сантьяго, сообщила в ночь на вторник чилийская радиостанция Radio Cooperativa.

По ее данным, люди выражают недовольство из-за значительного снижения уровня жизни и нехватки продовольствия, что стало следствием мер сдерживания эпидемии.

Наиболее сложная ситуация сложилась в одном из предместий на юге Сантьяго, где около сотни протестующих вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, которым пришлось применить водометы.

Министр экономики Чили Лукас Паласиос, комментируя ситуацию в эфире телеканала CNN Chile, заявил: "Самое простое, что я бы мог сказать отсюда, из моего кабинета: "Смотрите, насилие - это всегда плохо, непонятно, чего вышли требовать эти люди". Но правда состоит в том, что нужно залезть в их шкуру. Я хорошо понимаю, когда люди действительно нуждаются, находятся в бедности и отчаянии, когда они не могут принести еду своей семье".

"Следует понять, что люди вышли протестовать, когда им необходима помощь, так происходит, потому что дела действительно плохи, и мы осведомлены об этом. То, что нам необходимо сейчас - так это действовать максимально быстро", - добавил министр.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что власти страны раздадут 2,5 млн продуктовых наборов и предметов первой необходимости самым нуждающимся семьям.

По данным на вторник, в Чили за последние сутки диагностировано 2278 новых случаев заражения COVID-19, общее количество заражений достигло уровня 46 тыс., 478 пациентов скончались.

Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Чили Сантьяго Лукас Паласиос Коронавирус

Новости

Brent подорожала до $35,07 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

США поставили ультиматум ВОЗ

США поставили ультиматум ВОЗ

За сутки в КНР выявлены шесть случаев активного заражения COVID-19

Ракета упала в районе дипмиссий в Багдаде

Пандемия коронавируса

Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса

Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса
Пандемия коронавируса

Bloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19

Bloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Пандемия коронавируса

В Швеции в апреле зафиксировали самую высокую смертность с 1993 года

В Швеции в апреле зафиксировали самую высокую смертность с 1993 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');