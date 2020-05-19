В некоторых странах наметилась тенденция к спаду темпов распространения COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В ряде стран отмечается тенденция к спаду темпов распространения коронавируса, там продолжают снимать введенные из-за новой инфекции ограничения в то время, как число заражений COVID-19 в мире приближается к отметке в 5 млн.

Как сообщает британское издание The Guardian, в Греции, вероятно, в среду обнародуют план о возобновлении работы туристического сектора. По данным греческих СМИ, границы страны могут открыться к середине июня. 16 мая сообщалось, что в Греции открыли сотни пляжей в рамках ослабления коронавирусных ограничений.

Согласно плану, о котором объявит премьер страны Кириакос Мицотакис, въезд в страну будет разрешен жителям стран Евросоюза и Израиля.

Греция является одной из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. По состоянию на 19 мая там выявили 2836 случаев заражения коронавирусом, 165 инфицированных скончались.

Власти федеральной земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания решили со следующего понедельника, 25 мая, разрешить возобновить работу бассейнам, кинотеатрам и реабилитационным клиникам.

Мекленбург и вторая земля на севере ФРГ Шлезвиг-Гольштейн накануне, 18 мая, стали двумя из 16 регионов Германии, где не было зафиксировано нового прироста заражений COVID-19.

По данным Института Роберта Коха на вторник, в стране зафиксировано 175 210 случаев заражения коронавирусом, 8007 человек скончались.

Израиль в свою очередь в ближайшее время планирует ослабить ряд введенных из-за коронавируса ограничений.

Так, Иерусалимский исламский вакф объявил об открытии мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима после праздника Эйд-аль-Фитр, который знаменует завершение священного для мусульман месяца Рамадана.

Кроме того, стало известно, что 27 мая в Израиле возобновят работу рестораны, бары и ночные клубы, при этом в заведениях будет необходимо соблюдать меры социальной дистанции, обслуживающий персонал обяжут носить маски, а посетителям будут измерять температуру.

В Израиле с начала вспышки коронавируса диагностировано свыше 16 тыс. случаев заражения, 277 человек скончались.

В Иране продолжают отмечать тенденцию к спаду темпов распространения коронавирусной инфекции. Так, представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур во вторник сообщил, что за последние сутки не было зафиксировано случаев смерти людей с коронавирусом в 10 провинциях страны.

Тем не менее, за последние 24 часа в Иране скончались 62 человека с коронавирусом, диагностированы 2111 новых заражений. Всего в стране выявлено более 124 тыс. инфицированных, более 7 тыс. из них скончались. При этом более 97 тыс. заболевших выздоровели.

В Швеции также отмечается положительная динамика - ежесуточный показатель выявленных заражений COVID-19 сокращается. Во вторник в стране зафиксировали 45 летальных исходов пациентов с коронавирусом, что является самым низким показателем за последние шесть недель.

Кроме того, диагностировали 422 новых случая заражения. Таким образом, в стране зафиксировано более 30,7 тыс. случаев заражения вирусом, количество летальных исходов превышает 3,7 тыс.

Страны с неутешительной статистикой по коронавирусу

В то же время в ряде стран цифры продолжают расти.

Так, по данным агентства Associated Press, в столице Мексики Мехико за время эпидемии коронавируса скончались в три раза больше людей с COVID-19, чем учтено в официальных данных.

Представители антикоррупционной группы "Мексиканцы против коррупции" заявили, что получили доступ к базе данных свидетельств о смерти, выпущенных в Мехико с 18 марта по 12 мая. Согласно этим свидетельствам, врачи применяли слова SARS, COV2, COV, COVID-19 или новый коронавирус в пояснительных записках, приложенных к 4577 свидетельствам о смерти. Однако в более чем 3 тыс. свидетельств диагноз COVID-19 был указан как еще один фактор наряду с другими причинами смерти.

С начала пандемии коронавируса в Мексике диагностировали свыше 51 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 5 тыс. инфицированных скончались.

В Афганистане зафиксирован самый высокий ежесуточный прирост случаев заражения COVID-19. Так, за сутки в стране выявили 581 заражение из 1,2 тыс. сделанных тестов на наличие коронавируса. До этого самый высокий ежесуточный показатель в стране составлял 414.

По состоянию на 19 мая, в Афганистане с начала вспышки COVID-19 диагностировано свыше 7 тыс. случаев заражения, 178 человек с коронавирусом скончались.

В предместьях чилийской столицы Сантьяго прошли акции протеста против ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. По данным чилийской радиостанции "Радио Кооператива", люди выражают недовольство из-за значительного снижения уровня жизни и нехватки продовольствия, что стало следствием мер сдерживания эпидемии.

Наиболее сложная ситуация сложилась в одном из предместий на юге Сантьяго, где около сотни протестующих вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, которым пришлось применить водометы.

По данным на вторник, общее количество заражений в Чили достигло уровня 46 тыс., 478 пациентов скончались.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к отметке в 5 млн.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в мире по состоянию на 19 мая диагностировано 4 921 941 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 320 702 человека скончались.

Между тем, более 1 928 048 заболевших выздоровели. На данный момент болеют коронавирусом 2 671 191 человек.