Украинский депутат передал в прокуратуру материалы о "влиянии Байдена на Порошенко"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора... для регистрации уголовного производства", - заявил Деркач во вторник в ходе онлай-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Деркача, эти материалы он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами, в них, в частности, речь идет о необходимости увольнения занимавшего тогда пост генпрокурора Виктора Шокина, "который в то время расследовал дело "Burisma" и вышел на Байдена".

Депутат утверждает, что упомянутый $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет... вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку кабмина", - пояснил Деркач.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через набсоветы крупных госпредприятий.

В то время как Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын Хантер работал в совете директоров газовой компании Burisma.

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына.

Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей в сентябре 2019 года инициировали процедуру импичмента Трампа.