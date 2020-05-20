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Зеленский призвал проверить информацию о влиянии Байдена на Порошенко

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский заявляет, что реагировать на информацию о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировал уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать", - сказал действующий президент Украины в среду в ходе пресс-конференции.

Он добавил: "Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все - к правоохранителям".

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию от народного депутата Украины Андрея Деркача по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. "По заявлению Деркача внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 364", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Накануне, 19 мая, Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. По словам депутата, эти материалы он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Парламентарий отмечал, что первая тема записей, касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем "Burisma" и международной коррупции". Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена на украинские власти через набсоветы крупных госпредприятий. Эти материалы депутат передал в Офис генпрокурора.

Владимир Зеленский Украина Джозеф Байден Петр Порошенко США

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