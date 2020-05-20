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Великобритания впервые разместила гособлигации с отрицательной доходностью

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Великобритания в среду разместила гособлигации с погашением в июле 2023 года на сумму 3,8 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд).

Средневзвешенная доходность бондов в ходе аукциона, проведенного британским Агентством по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO), составила минус 0,003% годовых.

Таким образом, гособлигации Великобритании впервые размещены с отрицательной доходностью. То есть, фактически, инвесторы платят правительству Великобритании, за то, что оно заимствует у них.

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Спрос на облигации с погашением в июле 2023 года составил 8,1 млрд фунтов, то есть, превысил предложение более чем в два раза, сообщило DBO. Высокий спрос на британские госбумаги, всегда считавшиеся надежным активом, показывает, что инвесторы не слишком обеспокоены растущим объемом заимствований Великобритании в условиях пандемии коронавируса COVID-19, пишет газета Financial Times.

Резкое ослабление инфляции в стране за последнее время вызвало дебаты о том, потребуется ли Банку Англии опустить базовую процентную ставку, находящуюся в данный момент на уровне 0,1% годовых, ниже нуля, чтобы подстегнуть рост потребительских цен.

Инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до минимальных с августа 2016 года 0,8% в годовом выражении (1,5% в марте) при целевом показателе Центробанка в 2%.

Европейский центральный банк и Банк Англии уже давно придерживаются политики отрицательных ставок, что, однако, вызывает критику со стороны банков, поскольку оказывает серьезное давление на их доходы от кредитных операций.

Великобритания

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