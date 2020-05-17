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В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин
Предприниматель Алишер Усманов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов оказался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании, составленном изданием The Sunday Times. Год назад в Топ-10 было трое россиян.

Издание поставило Усманова на седьмую строчку с состоянием в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд). Год назад он занимал восьмое место с 11,339 млрд фунтов стерлингов.

В десятке рейтинга-2019 присутствовали также инвестор Роман Абрамович (9-я строчка) и совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман (10-я). В этом году Абрамович занимает 12-ю позицию с состоянием в 10,16 млрд фунтов ($12,3 млрд).

Фридман на 11-м месте с 10,23 млрд фунтов ($12,38 млрд).

Первое место в рейтинге досталось британцу Джеймсу Дайсону. Состояние 72-летнего изобретателя, основателя и главы компании электробытовых приборов Dyson оценивается в 16,2 млрд фунтов.

На втором месте братья Шри и Гопи Индуйя, которые занимаются бизнесом в сфере недвижимости, торговли и банковского дела. У них 16 млрд фунтов.

Инвесторы Дэвид и Саймон Рубены с 16 млрд фунтов на третьем месте.

Четвертая строчка у родившегося в Одессе промышленника Леонарда Блаватника (15,78 млрд фунтов). За ним идет инженер и финансист Джим Рэтклифф (12,15 млрд).

Как отмечает издание, в этом году из-за пандемии коронавируса состояние многих миллиардеров из списка заметно сократилось. В общей сложности за два месяца от суммарное состояние богатейших людей Великобритании из этого рейтинга уменьшилось на 54 млрд фунтов.

Великобритания Алишер Усманов Роман Абрамович Михаил Фридман

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