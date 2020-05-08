Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Инфраструктурный сектор в РФ из-за пандемии коронавируса и карантинных мер к концу мая может потерять до 818 млрд рублей, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании InfraOne Research.

Как подсчитали аналитики InfraOne Research, занимающейся исследованиями инвестиций в инфраструктуру, российский инфраструктурный сектор с момента введения ограничений по коронавирусу в конце марта и до 31 мая лишится 13% годовой выручки. Наиболее пострадавшим сектором при этом станет транспорт - его потери составят 518 млрд рублей.

ЭкономикаАвиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб.Читать подробнее

Авиакомпании, по подсчетам экспертов, до конца мая потеряют 271 млрд рублей, аэропорты - 51 млрд (62% в общей сумме ожидаемых убытков транспортной сферы). В предыдущем прогнозе до конца апреля в InfraOne предполагали, что авиация недосчитается 134 млрд руб. (112,6 млрд руб. и 21,2 млрд руб. соответственно), а доля сектора в общих потерях транспорта была ниже - 58%.

Потери железнодорожного транспорта составят порядка 66 млрд рублей, прогнозируют эксперты. Это больше, чем ожидаемые убытки городского надземного и подземного транспорта (55 млрд рублей).

В РоссииПравительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билетыПравительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билетыЧитать подробнее

Городской пассажирский транспорт в широкой трактовке может потерять 126 млрд рублей, считают в InfraOne Research. В этой сфере сильнее всего пострадает такси - на него придется 54% всех убытков сегмента, или 69 млрд руб. В мае к пострадавшим отраслям в инфраструктуре присоединился речной пассажирский транспорт, оставшийся без навигации. Эксперты полагают, что за этот месяц он недосчитается 3,1 млрд рублей.

Социальная инфраструктура может потерять 205 млрд руб., наиболее пострадавшими в этом сегменте станут медучреждения (56,8 млрд руб.), прогнозируют в InfraOne Research. Эксперты считают, что в социальной инфраструктуре ситуация гораздо серьезнее, чем в сфере авиаперевозок, так как в этом сегменте снижение месячной выручки у ряда компаний достигает почти 100%.

Коммунальная инфраструктура потеряет 57 млрд рублей за два месяца, здесь наиболее серьезная ситуация складывается в водоснабжении и водоотведении, а также в сфере обращения с отходами. Убытки энергетического сектора из-за пандемии составят 37 млрд рублей, полагают в InfraOne Research.

Вместе с тем ряд сфер, наоборот, выиграли от ситуации с коронавирусом. Это телекоммуникационный сектор и IT. Их месячная выручка в среднем вырастет на 20–25%. К концу мая эти сферы заработают дополнительные 66,3 млрд руб. Больше всех заработают компании, предоставляющие услуги мобильной связи (48,1 млрд рублей) и широкополосного доступа в интернет (11,5 млрд рублей), предполагают в InfraOne Research.

Хроника 27 января – 08 мая 2020 годаЭкономический кризис
InfraOne Research коронавирус

Новости по теме

Новости

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');