К МКС стартовал японский грузовой космический корабль

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль HTV-9 в среду стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск автоматического космического корабля на орбиту с помощью ракеты-носителя H-IIB был осуществлен в 20:31 по московскому времени с космодрома на острове Танэгасима на юго-западе Японии.

Позже японский грузовой космический корабль HTV-9 вышел на заданную орбиту и направляется к МКС, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на станцию около 5,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС запланирована на 25 мая. Она будет осуществлена с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующего его подведения к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony.