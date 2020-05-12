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Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и НАСА заключили контракт на доставку нынешней осенью американского астронавта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Астронавт полетит на корабле "Союз МС". Сумма контракта остается коммерческой тайной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и "Роскосмос" достигли соглашения об отправке на Международную космическую станцию американского астронавта на российском корабле "Союз МС", который стартует с Байконура ориентировочно в октябре. По информации американской стороны, ей придется заплатить более $90 миллионов.

Россия остается монополистом на рынке доставки экипажей на МКС, так как у США с 2011 года нет пилотируемых кораблей. Тогда закрылась программа Space Shuttle. Ожидается, что американцы отправят людей на МКС 27 мая. В случае успеха это будет первый пилотируемый полет за девять лет. Американские астронавты полетят на корабле CrewDragon, разработанном компанией SpaceX. Пилотируемый полет этого корабля многократно переносился из-за неготовности и технических неполадок.

Кроме того, компания Boeing завершает подготовку своего коммерческого корабля Starliner.

В январе начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщал журналистам, что американские астронавты получат два места на российских кораблях "Союз-МС" для полетов на МКС осенью 2020 и весной 2021 года.

космос Роскосмос НАСА МКС

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