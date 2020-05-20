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Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые покажет отрицательные значения

Его отслеживают с 1990 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 нанес тройной урон глобальному человеческому развитию, оказав негативное влияние одновременно на здравоохранение, образование и доходы людей во всем мире, и этот индекс впервые с начала отслеживания, как ожидается, покажет отрицательные значения, говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН)

"За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но в целом достижения в области развития копились год от года. COVID-19 с его тройным ударом - по здравоохранению, образованию и уровню доходов - может изменить эту тенденцию", - заявил глава программы Ахим Штайнер.

В докладе о человеческом развитии, опубликованном в среду, оценивается показатель, который определяется сочетанием образования, здравоохранения и уровня жизни людей в мире, как в богатых, так и в бедных странах. В нем говорится, что COVID-19 - это "увеличительное стекло неравенства в мире".

Ожидается, что в 2020 году темпы сокращения человеческого развития будут гораздо выше в развивающихся странах, которые хуже справляются с социально-экономическими последствиями пандемии, чем финансово благополучные страны.

Так, по оценкам ПРООН, когда в мире закрыли школы из-за вспышки коронавируса, 86% детей в странах с низким уровнем человеческого развития фактически не получали образования, тогда как в странах с высоким развитием показатель составил 20%. Во многом это связано из-за отсутствия доступа к онлайн-обучению.

В ПРООН заявляют, что кризис показывает, насколько необходимо "решительное и ориентированное на справедливость вмешательство", поскольку многие страны еще больше отстанут в развитии, если не попытаться сократить разрыв между ними и более благополучными странами.

В связи с этим в ООН выделяют несколько приоритетных направлений для преодоления трудностей, вызванных кризисом, среди которых: защита систем и служб здравоохранения, усиление социальной защиты, защита рабочих мест, малого и среднего бизнеса и работников неформального сектора, содействие миру и доверию для создания социальной сплоченности. В ПРООН призывают международное сообщество содействовать этому.

ООН начала отслеживать индекс глобального человеческого развития с 1990 года.

ООН коронавирус

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