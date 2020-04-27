Ректор Политеха в Петербурге заявил, что вузы РФ уже не откажутся от онлайн-обучения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Многие дисциплины, преподаваемые в отечественных вузах, останутся в онлайн-формате после снятия ограничений из-за коронавируса, считает ректор Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Андрей Рудской.

"Не будет возврата к той системе, тем форматам преподавания, которые действовали в России ранее. Пандемия заставила университеты проделать колоссальную работу по приведению системы образования к требованиям, необходимым сегодня высшему образованию. Вузы уже не откажутся от онлайн-обучения", - сказал Рудской журналистам в понедельник.

Он отметил, что дистанционный формат позволяет за короткое время дать студентам большой объем информации, которую обучающиеся благодаря новым технологиям будут сразу усваивать, а не просто переписывать, как при "живой" лекции.

Кроме того, дистанционное обучение даст студентам возможность активнее практиковаться и работать, а преподаватели получат свободное время для занятия научно-исследовательской деятельностью.

Вместе с тем ректор СПбПУ отметил, что в новой системе важно соблюсти баланс между онлайн-технологиями и живой коммуникацией преподавателей и студентов.

"В этом вопросе нужен разумный подход. Есть дисциплины, такие как высшая математика, которые невозможное освоить без непосредственной работы с преподавателями. (...) Тем не менее, будущее онлайн-обучения и его плотное вхождение в педагогическую практику не вызывает сомнений", - заключил ректор.

Ранее в апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил, что новый учебный год в российских вузах придется начать в дистанционном режиме. Он также рассказал, что многие высшие учебные заведения готовы максимально перевести прием документов в дистанционный режим с применением онлайн-технологий.