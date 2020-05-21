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Во Франции предложили провести муниципальные выборы в январе 2021 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Во Франции могут перенести второй тур муниципальных выборов на январь 2021 года, сообщает телеканал France 24.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Эдуар Филипп на встрече с представителями политических партий.

По словам главы оппозиционной партии "Республиканцы" Кристиана Жакоба, Филипп выступил против сентября и осени в целом, сказав, что либо в июне, либо в январе. Как отметили представители других партий, премьер-министр не хочет проводить выборы в начале нового учебного года.

В конце недели правительство представит парламенту доклад с позицией по вопросу муниципальных выборов.

Французские муниципальные выборы должны были состояться 22 марта.

Франция

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