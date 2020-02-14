Павленский пообещал больше компромата о личной жизни французских политиков

Художник Петр Павленский Фото: Reuters

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Перебравшийся во Францию из России художник-акционист Петр Павленский в пятницу пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политических деятелей.

"Бенжамен Гриво - первый человек, попавший на мой сайт. Однако, он только что открылся. И мы продолжим (такого рода публикации - ИФ)", - сказал он в эфире телеканала BMF TV.

Речь идет о сайте Pornopolitique, на котором Павленский призывает посетителей присылать ему компрометирующие французских политических деятелей фото и видеозаписи. На этой неделе Павленский опубликовал на сайте видеозапись и снимки интимного характера, на которых, как он утверждает, изображен Гриво.

Согласно информации Павленского, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. В переписке с ней он проводит параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождает публикацию интимных материалов, Павленский упрекает в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

Со своей стороны, адвокат Павленского Хуан Бранко пояснил BMF TV, что его клиент решил заняться публикацией такого рода материалов в рамках борьбы против системы власти, установленной во Франции президентом Эммануэлем Макроном.

"Он сделал политический жест, он - в оппозиции", - сказал адвокат.

При этом французские СМИ подчеркивают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд на того или тех, кто разместил в открытом доступе информацию о его личной жизни.

Ранее в пятницу сообщалось, что Гриво, который считался одним из главных претендентов на пост мэра Парижа, выдвиженец от партии "Вперед, республика" президента страны Макрона, снял свою кандидатуру из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".

"Моя семья не заслуживает этого. Никто никогда не должен подвергаться такому насилию", - сказал Гриво.

Он отметил, что его семья "более года становилась объектом клеветнических заявлений, шантажа, разглашения частных тайных разговоров и смертельных угроз", подчеркнув, что "это зашло слишком далеко".

Французские муниципальные выборы состоятся 15 и 22 марта.

Павленский известен своими громкими акциями. В ноябре 2015 года он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, в октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, а летом 2012 года зашил себе рот и вышел в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot после вынесения им приговора. А спустя несколько месяцев появился у Законодательного собрания Петербурга полностью обнаженным и обмотанным колючей проволокой. В ноябре 2013 года Павленский, раздевшись догола, прикрепил свои половые органы гвоздем к брусчатке Красной площади в знак протеста против "апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества".

В январе 2017 года Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. В мае того же года Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре 2017 года он поджег ограду офиса банка Banque de France.