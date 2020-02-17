Глава минздрава Франции уйдет в отставку ради участия в выборах мэра Парижа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Французский министр здравоохранения Аньес Бюзен в понедельник подала в отставку в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост мэра Парижа, сообщил интернет-портал французской газеты Le Parisien.

"Из-за того, что я покидаю этот пост, у меня разрывается сердце", - сказала Бюзен сквозь слезы.

Она выразила благодарность коллегам в министерстве здравоохранения.

"Моя благодарность огромна, мои эмоции выражают мою благодарность и восхищение всеми вами", - добавила Бюзен.

По данным издания, ее заменит Ольвье Веран, один из руководителей комиссии по социальным вопросам в Национальном собрании Франции.

Как отмечает газета, Бюзен будет баллотироваться на должность мэра Парижа от правящей партии "Вперед, Республика!" Эманнуэля Макрона вместо бывшего кандидата Бенжамена Гриво.

На прошлой неделе сообщалось, что Гриво снял свою кандидатуру на пост мэра Парижа из-за утечки приватных видеоизображений сексуального характера.

Как стало известно позднее, видеоматериалы сексуального характера опубликовал перебравшийся во Францию из России художник-акционист Петр Павленский на своем сайте Pornopolitique. 15 февраля стало известно о задержании Павленского, а также его подруги.

Французские муниципальные выборы состоятся 15 и 22 марта.