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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:04Заразились
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Два новых активных случая коронавируса зафиксированы за сутки в КНР

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 31 бессимптомный больной, сообщил в четверг Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из активных случаев ввезен из-за границы в провинцию Гуандун, один внутри страны выявлен в Шанхае.

Из бессимптомных случаев внутри страны зафиксированы 28, три "импортированы", 375 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о пяти новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 16 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 967 активных случаев заражения, из них 1 709 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 84 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

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