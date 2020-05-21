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В Китае более 90% средних и малых предприятий возобновили работу

В Китае более 90% средних и малых предприятий возобновили работу
Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Около 91% средних и малых предприятий в Китае по состоянию на понедельник, 18 мая, восстановили работу, которая была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют официальные данные.

С точки зрения отраслей в обрабатывающем и строительном секторах возобновили деятельность 93% компаний, а в секторах гостинично-ресторанного хозяйства и общественного питания - 87%, сказал представитель министерства промышленности и информатизации КНР Хуан Либинь на пресс-конференции.

Китай предпринял ряд мер по поддержке МСП, которые наиболее сильно пострадали от эпидемии, включая снижение нормы обязательных резервов банков, а также предоставление средним, малым, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям заемных средств на общую сумму 2,85 трлн юаней ($400 млрд), отметил глава ведомства Мяо Вэй.

По его словам, страна будет продолжать применять политические стимулы и наращивать финансовую поддержку этих предприятий, сообщает агентство "Синьхуа".

Ситуация с коронавирусом в Китае

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 31 бессимптомный больной, сообщил ранее в четверг Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Один из активных случаев ввезен из-за границы в провинцию Гуандун, один внутри страны выявлен в Шанхае.

Из бессимптомных случаев внутри страны зафиксированы 28, три "импортированы", 375 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков. За минувшие сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Май.

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Китай Коронавирус Хуан Либинь Мяо Вэй

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