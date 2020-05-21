Число жертв коронавируса в мире превысило 328 тыс. человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 328 169 человек, увеличившись за сутки на 4 836, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 999 981 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 99 826, излечились почти 1,9 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 090 064 человека, количество смертельных случаев достигло 329 732, излечились более 2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 551 853 (93 тыс. 439 скончавшихся), Бразилии - 291 579 (18 859), Великобритании - 249 619 (35 786), Испании - 232 555 (27 888), Италии - 227 364 (32 330), Франции - 181 700 (28 135), Германии - 178 473 (8 144), Турции - 152 587 (4 222), Иране - 126 949 (7 183, Индии - 112 442 (3 438) и Перу - 104 020 (3 024).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 42,3 против 41,7 в среду. В США он достиг 287 человек, Испании - 596, Великобритании - 526, Италии - 535, Бразилии - 89, Франции - 431, Германии - 99, Турции - 50, Иране - 86, Индии - 2, Перу - 92. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 20.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на утро среды было зафиксировано 308 705 заболевших, 2 972 летальных исхода и 85 392 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.