Количество заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 5 миллионов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 5 миллионов, по данным счетчика Worldometer. На 11:30 на его сайте было 5 000 599 подтвержденных случаев.

Число умерших там оценено в 325 156 человек, выздоровевших - в 1 970 918.

По количеству заражений и летальных исходов лидируют США - 1 570 583 заразившихся и 93 533 умерших. Россия на втором месте с 308 705 подтвержденными случаями COVID-19 и 2972 смертями. Стремительно растет заражаемость в Бразилии.

По оценкам разных специалистов, в реальности число заражений значительно выше, поскольку статистика учитывает только выявленные случаи.

Рубеж в 4 миллиона заражений Worldometer перешел 9 мая.

Университет Джонса Хопкинса, который также собирает статистику по COVID-19, пока сообщает о 4 901 773 зараженных.