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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Количество заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 5 миллионов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 5 миллионов, по данным счетчика Worldometer. На 11:30 на его сайте было 5 000 599 подтвержденных случаев.

Пандемия коронавируса

Число умерших там оценено в 325 156 человек, выздоровевших - в 1 970 918.

По количеству заражений и летальных исходов лидируют США - 1 570 583 заразившихся и 93 533 умерших. Россия на втором месте с 308 705 подтвержденными случаями COVID-19 и 2972 смертями. Стремительно растет заражаемость в Бразилии.

По оценкам разных специалистов, в реальности число заражений значительно выше, поскольку статистика учитывает только выявленные случаи.

Рубеж в 4 миллиона заражений Worldometer перешел 9 мая.

Университет Джонса Хопкинса, который также собирает статистику по COVID-19, пока сообщает о 4 901 773 зараженных.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус США университет Джонса Хопкинса

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