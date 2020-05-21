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В Минздраве Белоруссии спрогнозировали, как изменится коронавирус со временем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В будущем СOVID-19 покинет рейтинг наиболее агрессивных вирусов, но при этом продолжит циркулировать в человеческой популяции, считает министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

"Вирус (СOVID-19 - ИФ) останется в популяции, но уйдет из заголовков газет, уйдет из рейтинга наиболее агрессивных вирусов, поскольку потеряет вирулентность. Это будет еще одно из простудных заболеваний с небольшим процентом осложнений в виде пневмоний и с не очень высокой летальностью", - сказал Караник в четверг, отвечая на вопрос о том, как будет развиваться в будущем эпидемиологическая обстановка. Его цитирует госагентство БелТА.

Караник заметил, что специалистам здравоохранения давно известна стандартная респираторная панель, которая отражает картину развития сезонной заболеваемости различными вирусами. "Каждый год все понимают, что в конце осени - начале зимы мы входим в подъем респираторных инфекций. Это грипп, парагрипп, другие вирусы, которые могут в сезон встречаться среди населения", - добавил он.

Коронавирусы, обратил внимание министр, также входят в эту панель, составляя в структуре сезонной заболеваемости более 10%. "Это те вирусы, которые с нами уже были. Не конкретно этот штамм (СOVID-19 - ИФ), но коронавирусы были. Не исключен вариант, что в нашей панели станет еще на один вирус больше", - сказал он.

"Просто дальше будет легче, потому что будут люди, у которых сформировался иммунитет, стойкий или нестойкий. Даже если он не предотвратит через год-два повторное заболевание, оно в любом случае будет происходить в более легкой форме", - считает глава Минздрава Белоруссии.

"И сам вирус потеряет свою вирулентность с течением времени. Любой пандемический штамм вируса со временем становится менее агрессивным", - заметил он.

Ранее в мае руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан высказывал похожее мнение по поводу коронавируса. Новая инфекция, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, предположил эксперт.

Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Владимир Караник Коронавирус

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