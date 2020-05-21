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Получившая боевые самолеты армия Хафтара предупредила о крупнейшей воздушной операции в Ливии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара после получения восьми боевых самолетов объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии, сообщило в четверг турецкое издание "Сабах".

"В следующие несколько часов вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии", - приводит издание слова командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши.

Он добавил, что связанные с Турцией объекты являются "законными целями" для экипажей самолетов.

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Ранее глава МВД признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагха заявил агентству Bloomberg, что не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил ЛНА. Однако неясно, отмечает Bloomberg, стали ли эти самолеты пополнением сил Хафтара или они уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте.

В свою очередь "Сабах" напоминает, что ранее силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу "Ватийе" близ Триполи и уничтожили пять зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

В Ливии на протяжении уже длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

Ливия Халифа Хафтар

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