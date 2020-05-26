В Африканском командовании США заявили, что Хафтар получил российские истребители

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские боевые самолеты доставлены в Ливию для помощи воюющим на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) наемникам, заявили в Африканском командовании ВС США.

"Российские истребители были доставлены в Ливию с базы в РФ. Сначала их привезли в Сирию, где, как мы считаем, их перекрасили, чтобы попытаться скрыть их происхождение", - говорится в распространенном во вторник заявлении Африканского командования.

Американские военные считают, что цель переброски самолетов - "помочь поддерживаемым Россией частным наемникам, действующим на ливийской территории".

Они полагают, что управлять этими самолетами будут пилоты из России. "Весь мир слышал, как господин Хафтар (командующий ЛНА - ИФ) заявил, что собирается начать воздушную военную кампанию. В таком случае мы увидим российских пилотов-наемников, которые будут использовать поставленные Россией самолеты, чтобы бомбить ливийцев", - заявил глава Африканского командования ВС США Стивен Таунсенд.

Кроме того, командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харригян выразил опасения, что если РФ получит контроль над территорией на ливийском побережье, то сможет на постоянной основе развернуть там вооружение для сдерживания потенциального противника. "Если такой день настанет, то это приведет к реальным рискам для безопасности на южном фланге Европы", - считает он.

Ранее в мае СМИ сообщались, что силы ЛНА после получения восьми военных самолетов объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии.

Со своей стороны глава МВД признанного ООН правительства национального согласия Фатхи Башагха заявлял, что, по его данным, - не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил ЛНА. Однако не ясно, отмечало агентство Bloomberg, стали ли эти самолеты пополнением сил Хафтара или уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте.

7 мая "Би-би-си" сообщили о 57-страничном докладе ООН по Ливии. Организация впервые подтвердила сообщения об участии ЧВК "Вагнер" в Ливии. В докладе говорилось, что служащие ЧВК находятся в Ливии с октября 2018 года, их количество оценивается в 800 - 1000 боевиков. Отмечается, что среди них есть и авианаводчики.

В Ливии на протяжении уже длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.