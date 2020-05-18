Силы Сарраджа захватили в Ливии ЗРК "Панцирь", поставленный армии Хафтара из ОАЭ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Войска признанного Объединенной организацией наций (ООН) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь" в ходе взятия под контроль военно-воздушной базы "Аль-Ватыя", которая использовалась Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщило в понедельник издание The Libya Observer.

Издание утверждает, что ЗРК российского производства был поставлен армии Хафтара из ОАЭ.

Ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН, The Libya Observer пишет также, что для поддержки ЛНА одна из компаний ОАЭ закупила партию вертолетов и штурмовых катеров.

Ранее Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставку вооружений в Ливию.

О взятии под контроль военной базы "Аль-Ватыя" в 100 с лишним км от столицы Ливии объявил в понедельник премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж. Эта база использовалась армией Хафтара для налетов на Триполи.

В Ливии сложилось двоевластие: там функционирует признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года. Также Хафтар заявил, что Ливанская национальная армия берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.