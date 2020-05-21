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Стрелков не признал вину ополченцев Донбасса за сбитый малайзийский "Боинг"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики не несут вины за гибель малайзийского "Боинга" MH17 в 2014 году, заявил "Интерфаксу" один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), признав, вместе с тем, "часть моральной ответственности" за случившееся.

Ранее британская газета The Times взяла у Гиркина краткий комментарий в связи с предстоящим 8 июня заседанием окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17.

Комментируя историю со сбитым самолетом, Гиркин заметил: "Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти".

Эксперты расценили эти слова как признание вины, однако Гиркин отверг эти утверждения. "Я имел в виду, что как руководитель одной из воюющих сторон на тот момент, как командующий ополчением Донецкой народной республики, над территорией боевых действий которого произошла эта трагедия, я не могу не нести части моральной ответственности за то, что произошло, но не более того", - сказал Гиркин "Интерфаксу" в четверг.

"Ополчение "Боинг" не сбивало, средств (для этого) у ополчения не было. Соответственно, ни о каком признании вины не может быть и речи", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Гиркина, Times опубликовал только часть его комментария, в частности, в тексте не было его слов о том, что "заинтересована в катастрофе была только Украина".

"Есть разница между пониманием определенной моральной ответственности и ощущением вины за то, что произошло, это совершенно разные вещи. Извините, в единственном числе я это не должен испытывать", - добавил собеседник агентства.

Он также заявил, что не признает компетенции суда в Нидерландах по делу о катастрофе малазийского "Боинга" MH17 в 2014 году и не намерен каким-либо образом участвовать в процессе. "Меня не волнует суд в Гааге от слова "совсем". Поскольку я не признаю его компетенции. Если я окажусь в Гааге, хотя я совершенно не собираюсь туда ехать, то я не признаю компетенции этого суда. Даже если они меня притащат и посадят насильно на скамью подсудимых", - заявил Гиркин "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность быть представленным в процессе, собеседник агентства ответил: "Нет, я просто не признаю".

"Все обвинения, которые они мне выдвигают, и сам суд я считаю "филькиной грамотой" в чистом виде", - сказал он.

Гиркин является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе MH17 в 2014 году.

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MH17 Игорь Гиркин Игорь Стрелков

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