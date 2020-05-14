Одного из обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 арестовали в Донецке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Донецке арестован Леонид Харченко - один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на собственные источники.

"В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению "Боинга", суд начался 9 марта этого года. А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу", - говорится в заметке со ссылкой на источник, имевший отношение к военному командованию самопровозглашенной республики в 2014-2015 годах. Эту информацию подтверждает и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР был продлен еще на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО министерства юстиции ДНР.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - цитирует Би-би-си собеседника, знакомого с делом арестованного Харченко.

Источник считает, что все это было сделано, чтобы изолировать Харченко и исключить его похищение спецслужбами Украины.

Начало суда

Как сообщалось, 9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них - Пулатов - представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Последнее судебное заседание 23 марта прошло в отсутствие публики по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.