В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком. Перерыв был объявлен в марте из-за пандемии коронавируса.

По делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Гиркин в мае заявил, что вину не признает, но как участник боевых действий в Донбассе несет "часть моральной ответственности" за случившееся.

Гаагский суд зарезервировал судебный комплекс "Схипхол" для этого процесса в 2019 году. По ранее публиковавшемуся плану заседания намечались на период с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также - в 2021 году - с 1 февраля по 26 марта.

Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донбассом. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Международная следственная группа считает, чтолайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", закрепленного за 53-й зенитно-ракетной бригадой, дислоцированной в Курске.