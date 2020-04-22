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Посол США в России отверг сообщения о планах выйти из договора по открытому небу

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США рассматривают все варианты относительно договора по открытому небу, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

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"США не вышли из договора по открытому небу, мы продолжаем исполнять договор, выполнять все обязательства", - сказал Салливан в среду журналистам.

Он отметил, что, по данным США, Россия неоднократно нарушала договор. "С учетом нарушений договора мы в настоящее время взвешиваем плюсы и минусы участия, рассматриваем все возможности в рамках договора", - добавил посол.

Салливан также заявил, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Мы продолжаем рассматривать возможность продления договора СНВ-3, учитывая угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, которые отличаются от тех, которые были десять лет назад", - сказал он.

Посол отметил, что в США приняли к сведению заявление России о готовности продлить договор без предварительных условий.

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США Джон Салливан

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