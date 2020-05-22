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Экс-дипломат США предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР с тем, чтобы территориальные конфликты не служили препятствием для их членства в альянсе.

В ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу Волкер заявил, что "Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в альянс, и она оккупировала определенные территории в этих странах".

"А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть территории, оккупированные Россией, поскольку согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс) это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой", - сказал Волкер.

Поэтому он предложил изменить правила вступления в альянс для ряда государств. "Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что пятая статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий", - пояснил Волкер.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - заявил бывший американский дипломат.

Волкер был назначен специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года. Эта должность была создана в Госдепе впервые. 27 сентября 2019 года Волкер подал в отставку.

Курт Волкер НАТО Госдепартамент США США Украина

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