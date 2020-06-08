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Грузия обустроит военные базы по стандарту США и НАТО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Все существующие в Грузии военные базы будут обустроены по единым стандартам, как в США и странах НАТО, заявил в понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

Гарибашвили не уточнил сроки, которые потребуются на завершение этого процесса.

Он сообщил, что в этом году на вооружение потратят от 100 до 120 миллионов лари (от $33 миллионов до $40 миллионов) и напомнил о продолжающейся совместной с США программе подготовки грузинских военнослужащих GDRP (программа готовности обороны Грузии). Эта программа готовит пехотные батальоны с акцентом на оборонительные действия. Грузинских военных помогают готовить американские инструкторы.

Гарибашвили сказал, что после этой программы Грузия сможет готовить армию без всякой помощи и без инструкторов.

Ранее министр говорил, что в стране есть ресурсы для производства штурмовиков Су-25.

Грузия США НАТО Ираклий Гарибашвили

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