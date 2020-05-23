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Медицинские власти сообщили о 97 жертвах авиакатастрофы в Пакистане

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В результате крушения пассажирского самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) близ аэропорта Карачи в пятницу погибли 97 из 99 человек, находившихся на борту, сообщил минздрав пакистанской провинции Синд в твиттере.

По уточненным данным, выжили двое пассажиров, находившихся на борту лайнера. Информация о третьем выжившем пассажире не подтвердилась. К настоящему моменту опознаны тела 19 погибших.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу, 22 мая, при повторном заходе на посадку в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Лайнер упал на густонаселенный район Model Colony. По данным авиакомпании, на борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Информации о погибших из числа находившихся на земле пока нет.

Двое выживших находятся в стабильном состоянии, они госпитализированы. Одним из выживших оказался президент пакистанского банка "Пенджаб" Зафар Масуд.

Правительство Пакистана создало комиссию для расследования причин крушения, вскоре от нее ждут первый доклад о катастрофе.

Крушение самолета в Пакистане

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Пакистан Карачи Pakistan International Airlines PIA

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